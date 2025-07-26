مروان حمدي يقود تشكيل بيراميدز فى مواجهة قاسم باشا وديًا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة قاسم باشا الودية فى إطار معسكر تركيا الخارجي، ويحل بيراميدز ضيفا على قاسم باشا في السادسة مساء اليوم، على ملعب تدريب النادي التركي في مدينة اسطنبول في ثاني المباريات الودية في معسكر الإعداد الخارجي.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - محمود مرعي - طارق علاء

خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: مروان حمدي

والتحق مروان حمدي مهاجم فريق نادي بيراميدز بمعسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد فى تركيا، يوم الأربعاء الماضى، بعدما تعرض لإصابة قبيل الرحلة تسببت في تأخره في السفر مع البعثة.

وكان مروان حمدي تعرض لاصطدام في الرأس في التحام مع زميله المدافع عبد الرحمن جودة قبيل السفر إلى تركيا، وخضع الثنائي لفحوصات طبية شاملة وأشعة، وأكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز أن الثنائي خضع لبروتوكول اصطدامات الرأس بعدما ثبت تعرضهما لارتجاج خفيف بالمخ، وتم منحهما راحة كاملة لمدة 6 أيام طبقا للبروتوكول الطبي، وبعد تحسن حالة مروان حمدي وخضوعه لأشعة جديدة أثبتت سلامته وصل إلى تركيا والتحق بالمعسكر بشكل طبيعي.

المنيري كشف عن أن عبد الرحمن جودة مستمر لبعض الوقت في تنفيذ البروتوكول العلاجي ولن يلتحق بالبعثة في تركيا على أن ينتظم في تدريبات الفريق بعد العودة إلى القاهرة.