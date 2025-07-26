شكرا لقرائتكم خبر عن راحة قصيرة للزمالك قبل استئناف التدريبات الإثنين بعد ختام معسكر العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات لمدة يوم واحد، على أن يستأنف الفريق مرانه الإثنين المقبل، وذلك عقب انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم الزمالك معسكره بمحاضرة فنية ألقاها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا ظهر اليوم السبت داخل فندق الإقامة، استعرض خلالها الجوانب الفنية والخططية التي تم تطبيقها خلال فترة الإعداد، إلى جانب تحليل أداء اللاعبين في المباريات الودية الثلاث التي خاضها الفريق.

وأكد فيريرا خلال المحاضرة أن المعسكر مثّل محطة مهمة في تجهيز اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد، مشددًا على ضرورة البناء على الإيجابيات والعمل على تصحيح بعض السلبيات التي ظهرت خلال المباريات.

وكان الزمالك قد خاض ثلاث وديات في المعسكر، حيث فاز على فريق رع بهدف دون رد، ثم تغلب على الشمس بنتيجة (5-4)، قبل أن يخسر أمام وادي دجلة بهدف نظيف في ختام اللقاءات الودية.

ويهدف الجهاز الفني إلى مواصلة تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، مع التركيز على تطوير الأداء الجماعي، رفع معدلات الانسجام، وتعزيز الانضباط التكتيكي، إلى جانب تقييم مستوى اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارة استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.