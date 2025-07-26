شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة ودينا مشرف تحققان المركز الثاني بزوجى سيدات الطاولة ببطولة نيجيريا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

حقق الثنائي المصرى هنا جودة ودينا مشرف لاعبتا منتخب تنس الطاولة المركز الثانى بمنافسات زوجى سيدات ببطولة نيجيريا الدولية، وجاء تحقيق الفضية والمركز الثانى بعد الخسارة فى المباراة النهائية أمام الزوجي الكوري بنتيجة 2-3 ، وتأهل الثنائي إلى الدور النهائي بعد الفوز على الزوجى البرتغالى بنتيجة 3-0 قبل أن تخسرا من لاعبتا كوريا

وشهد اتحاد تنس الطاولة أزمة خلال الأيام الماضية شهدت الساعات الماضية باستقالة الثنائى محمود أباظة وخالد الحفنى من منصبهما باتحاد تنس الطاولة، حيث يتولى محمود أباظة أمين الصندوق ، وخالد الحفنى نائب رئيس الاتحاد. حيث تقدم أباظة والحفنى مذكرة إلى مجلس إدارة الاتحاد بتاريخ 2 يونيو الماضى، إلا أن المذكرة لم يتم البت فيها، فتم اللجوء إلى وزارة الرياضة لحل الأزمة.

تقدم الثنائى بالاستقالة المسببة لعدة أسباب منها كواليس أزمة الأهلى وإنبى بشأن انتقال خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بالإضافة إلى خطة الاعداد الخاصة بلوس أنجلوس التى تم تقديمها للوزارة، لم يتم عرضها على مجلس الإدارة بعد تفويض علاء مشرف بإعداده، .واكتشاف عجز مليون جنيه بين الدعم الذى تقدمه الوزارة للاتحاد، ورواتب الموظفين بالاتحاد خلال العام، دون تفسير من المجلس.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيها الاستقالة المسببة التى تقدم بها كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والسيد محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من عضوية مجلس الإدارة.

وفي ضوء ذلك، كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.