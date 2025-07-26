شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف مصر البطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم بكوريا 2026 في الفترة من 29 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس المقبل، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتشارك في البطولة 5 دول هي: تونس - ليبيا - جنوب إفريقيا - ناميبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ومن المقرر أن تصل الفرق المشاركة بعد غدٍ الإثنين، ويقام التدريب يومي الإثنين والثلاثاء، على أن يتم التصنيف وفحص الأدوات الثلاثاء المقبل، وفي ذات اليوم مساءً ينطلق حفل الافتتاح على صالة حسن مصطفى.

وتنطلق المنافسات بداية من الأربعاء، حتى حفل الختام 2 أغسطس، وفي اليوم التالي بداية مغادرة الوفود المشاركة.

يأتي إسناد البطولة الأفريقية إلى الاتحاد المصري للبوتشيا برئاسة الدكتور أحمد أدم، بسبب ثقة الاتحاد الأفريقي في قدرة مصر على تنظيم كبرى البطولات بنجاح كعادتها دائمًا في جميع الأحداث القارية والدولية.

جدير بالذكر أن البوتشيا هي رياضة بارالمبية، تتطلب مهارة في التحكم العضلي والدقة، وتُمارس من وضعية الجلوس، والهدف هو رمي الكرات الجلدية (الحمراء أو الزرقاء) بالقرب من كرة بيضاء صغيرة تسمى "الجاك"، ويتنافس اللاعبون في فرق (فردي، زوجي، أو جماعي) لتسجيل أكبر عدد من النقاط عن طريق وضع كراتهم بالقرب من "الجاك".