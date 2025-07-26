جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز سباق السبرينت

الرياص - اسماء السيد - سبا فرانكورشان (بلجيكا) : استهل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن حقبة فريق ريد بول الجديدة بعد إقالة مديره كريستيان هورنر لأسباب انضباطية، بفوزه السبت في سباق السرعة (سبرينت) ضمن جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة 13 من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة سبا فرانكورشان.

وتفوّق بطل العالم في آخر أربعة مواسم على ثنائي ماكلارين متصدر ترتيب الصانعين، الأسترالي أوسكار بياستري (بفارق 0.753 ثانية) والبريطاني لاندو نوريس (بفارق 1.414 ثانية).

ولم يسبق لريد بول أن خاض سباقا من دون هورنر (51 عاما) الذي أقيل بشكل غير متوقع قبل أسبوعين، بعد عشرين عاما من النجاحات مع ريد بول، بينها قيادة فيرستابن إلى لقب بطولة العالم في السنوات الأربع الماضية.

وحل بدلا منه الفرنسي لوران ميكييس الذي رُقّي من الفريق الرديف ريسينغ بولز، بحثا عن فرض الاستقرار في ريد بول عقب فترة عاصفة إثر اتهام موظفة للبريطاني هورنر بالسلوك غير اللائق قبل إسقاط القضية الصيف الماضي بعد الاستئناف.

قال فيرستابن بعد فوزه في سباق السبرينت الثاني عشر في مسيرته الزاخرة "سارت الأمور بشكل جيد، عرفت أن الحفاظ على التقدم عليهما (سائقي ماكلارين) سيكون صعبا. لم يكن بمقدوري ارتكاب أي خطأ كبير. خضت 15 لفة بمثابة لفات التجارب".

وحقق بياستري، متصدر ترتيب السائقين أمام نوريس وفيرستابن، انطلاقة سلسة، لكن فيرستابن تخطاه في اللفة الأولى من أصل 15.

ووسّع بياستري صدارته في ترتيب السائقين بفارق تسع نقاط عن زميله نوريس، فيما يبتعد عنه فيرستابن الثالث 68 نقطة.

ويحصل بطل سباق السبرينت على ثماني نقاط مقابل سبعة لوصيفه وست للثالث، وصولا إلى نقطة لصاحب المركز الثامن.

وتقام التجارب الرسمية لسباق الأحد في وقت لاحق السبت.

ترتيب الثمانية الأوائل في سباق السبرينت:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 26:37.997 دقيقة (15 عدد اللفات)

أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 26:38.750 د

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 26:39.411

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 26:48.173

استيبان أوكون (فرنسا/هاس) 26:51.786

كارلوس ساينس (إسبانيا/وليامس) 26:52.961

أوليفر بيرمان (بريطانيا/هاس) 26:56.607