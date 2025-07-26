شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم السبت 26-7-2025 العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها خضوع صفقة جديدة فى الزمالك للكشف الطبى، وغلق الأهلي باب رحيل المالي أليو ديانج خلال ميركاتو الصيف أمام "ملايين" الوكرة القطري.

صفقة جديدة فى الزمالك تخضع للكشف الطبى.. اعرف التفاصيل

يخضع أحمد ربيع ، لاعب فريق البنك الأهلي، للكشف الطبي فى أحد المراكز الطبية المتخصصة اليوم، السبت، تمهيدًا لإتمام انتقاله الرسمي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي يغلق باب رحيل ديانج خلال ميركاتو الصيف أمام "ملايين" الوكرة القطري

وضع مسئولو النادي الأهلي حداً للعروض الخارجية التي انهالت خلال الأيام الماضية على المالي آليو ديانج لاعب الفريق وكان أخرها من الوكرة القطري ، وأعلنت الإدارة الأهلاوية للاعب المالي أنها لن تُناقش أي عروض للتعاقد معه وحسمت هذا الأمر بعدما أكد الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني حاجة الفريق لجهود اللاعب المالي الذي يُعد واحداً من أهم العناصر الأساسية بالفريق.

اتحاد الكرة يحذر الحكام من اللجوء للسوشيال فى الأزمات

شهدت الأيام الماضية مطالبة من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، للحكام بعدم الظهور فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق أو الظهور على السوشيال ميديا ونشر أى مشكلة تتعلق بالحكام والتحكيم، والتهديد بتوقيع عقوبات والإيقاف لأى حكم أو محكمة فى حالة القيام بذلك، ومطالبتهم باللجوء للجنة الحكام الرئيسية لعرض الشكاوى الخاصة بهم مع الوعد بالعمل على حلها.

الأهلي يخوض اليوم أخر مران في معسكر تونس قبل العودة إلى القاهرة

يخوض فريق الأهلي ،السبت، أخر مران له في معسكر تونس بعد خوض مباراتين وديتين أمام الملعب والبنزرتي التونسيين على أن تعود البعثة إلى القاهرة صباح غداً ثم يل الفريق على راحة 48 ساعة قبل أن يبدأ الثلاثاء المقبل استئناف التدريبات مرة أخرى ضمن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد ، وطلب الجهاز الفني خوض مباراتين وديتين بالقاهرة بخلاف وديتي معسكر الاهلي في تونس .

الزمالك يؤجل ملف تجديد حسام عبد المجيد ومحمد السيد لحين نهاية الميركاتو الصيفى

قرر نادى الزمالك تأجيل حسم ملف تجديد عقدى الثنائى حسام عبد المجيد ومحمد السيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، لحين الانتهاء من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك فى إطار ترتيب أولويات إدارة الكرة بالنادى.

الأهلي يحسم مصير عروض المعايشة لمهاجمه الصاعد بعد معسكر تونس

طلب مهاجم فريق الأهلي الصاعد حمزة عبد الكريم تحديد موقفه مع الفريق حيث عقد جلسة مع محمد يوسف المدير الرياضي لمعرفة مصير العرض الذي تلقاه مؤخراً لقضاء فترة معايشة في أكثر من نادي وربي وتحديداً في ألمانيا.

