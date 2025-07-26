شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تتوجه إلى تونس العاصمة لبدء رحلة العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي فندق الإقامة بمدينة طبرقة التونسية منذ قليل في طريقها إلى تونس العاصمة، مع قرب ختام معسكر الإعداد الخارجي استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تغادر البعثة ظهر غدٍ الأحد من مطار قرطاج الدولي إلى القاهرة، عقب ختام معسكر الأهلي في تونس الذي نفذ خلاله اللاعبون برنامجا بدنيا وخططيا متكاملا، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين مع فريقي الملعب التونسي والبنزرتي.

وفاز الفريق على الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما تغلب على فريق البنزرتي بخمسة أهداف دون مقابل.

من ناحية أخرى، يعقد محمد يوسف، المدير الرياضي لـ النادي الأهلي ، جلسة خاصة معه رضا سليم لاعب الفريق خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة تطورات العروض التى وصلت مؤخراً لضم اللاعب من داخل مصر وخارجها.

ويمتلك رضا سليم عروضاً من الدوري المصري أبرزها من سيراميكا وزد، وأخرى من المغرب وتحديداً من نهضة بركان والوداد، بجانب عروض أخرى خليجية.