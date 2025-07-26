شكرا لقرائتكم خبر عن حازم أسامة ينتقل إلى فاركو على سبيل الإعارة بعد تمديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي فاركو إجراءات ضم حازم أسامة ، جناح فريق الزمالك ، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعد قيام اللاعب بتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وجاءت خطوة الإعارة في إطار خطة نادي الزمالك لمنح اللاعب فرصة المشاركة بشكل أكبر خلال الموسم الجديد، على أن يعود بعد انتهاء الإعارة لاستكمال مشواره مع الفريق.

ومن المنتظر أن ينضم حازم أسامة إلى تدريبات فريق فاركو الإثنين المقبل، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

حسام عبد المجيد مستمر مع الزمالك

في سياق آخر، استقر حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على البقاء داخل صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، بعد فشل مفاوضاته بشأن الاحتراف الخارجي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن فشل المفاوضات جاء بسبب ضعف المقابل المادي المعروض، والذي لم يكن مناسبًا لطموحات الزمالك أو اللاعب قائلاً، "الزمالك له حق علينا، ولا نقبل بعرض لا يليق بقيمة النادي".

وأوضح المصدر أن المشروع الرياضي الذي طُرح على حسام عبد المجيد لم يكن طويل الأمد أو مقنعًا من الناحية الفنية، ما دفع اللاعب لاتخاذ قراره بالبقاء داخل القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن التجديد للمدافع الدولي يُعد الخيار الأفضل فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن جلسة ستُعقد خلال الفترة المقبلة مع المدير الرياضي جون إدوارد من أجل مناقشة تجديد التعاقد، متمنيًا أن يدرس الزمالك ملف التجديد بشكل جاد يليق بمكانة اللاعب وإسهاماته مع الفريق.