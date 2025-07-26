شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الأمريكية تقترب من القيادة الفنية لرجال الطائرة بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع مدير فني أمريكي لتولي القيادة الفنية لفريق رجال الكرة الطائرة ، بداية من الموسم الجديد خلفا للمدير الفني مونزو.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي مؤخراً توجيه الشكر للمدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال فيرناندو مونزو، وثمنت جهوده التي بذلها مع الفريق خلال فترة توليه المهمة.

وحصد مونزو مع الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على المركز الثالث في بطولة إفريقيا للأندية التي أختتمت مؤخرا في ليبيا، بعد الفوز على الجيش الرواندي بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتولى مونزو قيادة فريق الأهلي للكرة الطائرة بداية من 2023، ونجح في تحقيق الثلاثية المحلية موسمين على التوالي بحصد ألقاب الدوري وكأس مصر والسوبر، وفاز ببطولة إفريقيا للأندية 2024، كما حقق المركز الخامس في مشاركته الرابعة تاريخيا بمونديال الأندية.

واستقر اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق دوري الرجال للموسم الجديد 2025-2026، يوم 20 أكتوبر المقبل وينتهي يوم 17 مايو 2026.

وينطلق دوري سيدات الموسم الجديد يوم 6 أكتوبر المقبل و ينتهي يوم 3 مايو 2026 وفقا لأجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح باب القيد لأندية الرجال والسيدات للموسم المحلي الجديد 2025-2026 يوم 10 أغسطس، على أن يستمر حتي يوم 11 سبتمبر المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية، بعدم الاعتراف بأي انتقالات تتم قبل صدور نشرة التعليمات التنظيمية الخاصة بتنظيم انتقالات اللاعبين على صعيد الممتاز أ، ب والناشئين.