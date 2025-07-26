شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يختتم معسكر الزمالك بمحاضرة فنية قبل مغادرة العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الزمالك معسكره المغلق فى العاصمة الإدارية الجديدة بمحاضرة فنية ألقاها المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا على اللاعبين ظهر اليوم، السبت، داخل فندق الإقامة.

وشهدت المحاضرة استعراضًا شاملًا للجوانب الفنية والخططية التي طبقها الفريق خلال فترة المعسكر، بالإضافة إلى تحليل أداء اللاعبين فى المباريات الودية التي خاضها الزمالك خلال المعسكر المغلق، حيث حرص المدير الفني على تصحيح بعض الأخطاء، والتأكيد على الإيجابيات التي ظهرت خلال اللقاءات.

وتطرق فيريرا خلال حديثه إلى الأمور التكتيكية الخاصة بمراكز اللعب، وسلط الضوء على الجوانب التى تحتاج إلى تطوير خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المعسكر مثل محطة مهمة في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعقب انتهاء المحاضرة، غادر اللاعبون والجهاز الفني فندق الإقامة، إيذانًا بنهاية المعسكر، على أن يحصل الفريق على راحة قصيرة قبل استئناف التحضيرات المقبلة.

وكان الزمالك قد خاض خلال معسكره ثلاث مباريات ودية، فاز في الأولى على فريق رع بهدف دون رد، ثم حقق فوزًا مثيرًا على الشمس بنتيجة 5-4، قبل أن يختتم ودياته بالخسارة أمام وادي دجلة بهدف نظيف مساء أمس الجمعة.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة فيريرا إلى تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز، مع التركيز على تطوير الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي، إلى جانب الوقوف على مستوى اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارة.