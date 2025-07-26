شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة الدوري المصري للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

13 يوماً فقط تفصلنا عن عودة دوري الإثارة والمتعة، عندما تعود عجلة الايجيبشن ليج إلى الدوران فى نسخة جديدة لموسم 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل، وتتنافس الأندية المصرية فى واحدة من أهم وأبرز المنافسات المحلية المؤهلة للمشاركة بالبطولات القارية، وباتت قرعة النسخة الجديدة هي أهم ما يتصدر اهتمامات الأندية استعداداً للموسم المقبل.

س: متى تقام قرعة الدوري المصري؟ ج: وجه أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، الدعوة لـ هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة لحضور قرعة بطولة الدورى الممتاز المقرر لها غدا، الأحد، للموسم الجديد 2025 - 2026، وذلك فى اتصال هاتفى جمع الثنائى خلال الأيام الماضية. س: كيف يتم ترتيب قرعة الدوري الجديد؟ ج: تم الاتفاق على ترقيم الأندية بناءً على ترتيب آخر موسم، حيث سيتم وضع النادي الأهلي في المرتبة الأولى، بصفته بطل الدوري، ثم بيراميدز ثانياً، والزمالك ثالثاً، كما جاء ترتيب الموسم الأخير ثم باقي الأندية، بالإضافة إلى الثلاث فرق الصاعدة للدوري الممتاز. س: كم عدد الفرق المشاركة في الدوري المصري 2025-2026؟ ج: يشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي. س: ما هو نظام مسابقة الدوري المصري فى النسخة المرتقبة؟ ج: سيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين؛ مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري. س: وما هي عقوبة الإنذار فى نسخة الدوري الجديد؟ ج: قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على أى لاعب فى أندية الدورى الممتاز الجديد يحصل على الإنذار الأول قيمتها 1000 جنيه، على أن يتم زيادتها إلى 2500 جنيه فى حالة الإنذار الثانى، و5 آلاف جنيه فى حالة الإنذار الثالث، وتم تطبيق الغرامات المصاحبة للإنذارات لأول مرة فى الدورى الماضى ضمن مجموعة قرارات قوية لفرض الانضباط فى الملاعب، وقررت الرابطة إيقاف اللاعب مباراة واحدة بعد تلقيه الإنذار الثالث، كما هو متعارف عليه فى اللائحة.