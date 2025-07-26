شكرا لقرائتكم خبر عن قبل البداية الليلة.. تاريخ مشاركات منتخب سيدات السلة فى الآفروباسكت والان مع تفاصيل الخبر

يستهل منتخب مصر لكرة السلة للسيدات ، اليوم السبت، مشواره في بطولة الأفروباسكت، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل، بمواجهة أصحاب الأرض فى التاسعة والنصف مساءً.

وتُعد هذه المشاركة هي الخامسة عشرة لمنتخب مصر للسيدات فى بطولة الأفروباسكت، حيث استهل مشواره بالفوز بأول نسختين فى غينيا 1966 والجمهورية العربية المتحدة 1968، واستمر تواجده ضمن المراكز الثلاثة الأولى حتى نسخة 1977.

سجل مشاركات منتخب مصر للسيدات في بطولة الأفروباسكت

1966: البطل

1968: البطل

1970: المركز الثاني

1974: المركز الثالث

1977: المركز الثاني

1984: المركز السادس

1990: المركز السابع

2000: المركز السابع

2013: المركز الثامن

2015: المركز الثامن

2017: المركز السابع

2019: المركز السابع

2021: المركز السادس

2023: المركز العاشر

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى إلى جانب كوت ديفوار وأنجولا.

وتضم قائمة منتخب مصر في البطولة كلاً من: عليا خالد، ⁠رضوى محمد، إنجي صلاح، ⁠فريدة وائل، ⁠ميرال أشرف، أسرار ماجد، ⁠ليلى خالد، ⁠نورهان فؤاد، ⁠تمارا نادر، ⁠رنيم الجداوي، ⁠هالة الشعراوي، و⁠خديجة عثمان.

ويرأس البعثة طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ويضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني للسيدات كلا من: جوليان مارتينيز مديرًا فنيًا، أحمد جمعة مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ألاء مصطفى علي إدارية، سارة محمد الطرباني طبيبة، محمد جابر إحصائي أداء، أكرم السبكي مدرب أحمال.