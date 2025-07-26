"غادر المعسكر".. رئيس البنك الأهلي يعلن عبر الخليج 365 انتقال لاعبه رسميًا للزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أعلن أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، عن انضمام لاعب فريقه أحمد ربيع لصفوف الزمالك.

وأضاف نصار في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت:"أحمد ربيع غادر معسكر الفريق من أجل الانضمام إلى نادي الزمالك".

ربيع صاحب الـ 24 عاماً كان قد انضم لصفوف البنك الأهلي خلال الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من صفوف نادي السكة الحديد.

اللاعب كان سبق وفاوض الزمالك نادي السكة الحديد لضمه ولكن حال تعرض القلعة البيضاء لإيقاف قيد من إتمام الصفقة لينتقل بعد ذلك للبنك الأهلي بعقد لمدة 3 مواسم ونصف.

وشارك ربيع الذي ينشط في خط الوسط بعد الانضمام لصفوف البنك الأهلي بـ 11 مباراة في النصف الثاني من الموسم بواقع 433 دقيقة لعب.

وواصل الظهور مع الفريق في الموسم التالي إذ شارك بـ 20 مباراة صنع خلالهم هدفًا وحصل على 4 بطاقات صفراء خلال 1347 دقيقة لعب ليدفع مسؤولو الزمالك للنظر إليه مرة أخرى للتعاقد معه بعدما فشل الأمر في المرة الأولى.

اقرأ أيضًا:

هل اقترب انضمام محمد إسماعيل للزمالك؟.. مصدر يوضح

رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي موقفهم من "ناشيء المنيا"