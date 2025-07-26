شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل البحث عن جناح أجنبي لتعويض صفقة تيدي أوكو والان مع تفاصيل الخبر

يواصل نادي الزمالك محاولاته لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويضع فى مقدمة أولوياته حالياً التعاقد مع جناح أجنبي جديد، بعد تعثر صفقة ضم اللاعب تيدي أوكو، والتي كانت قريبة من الحسم فى الأيام الماضية.

وترى إدارة الزمالك ، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، أن مركز الجناح يمثل نقطة ضعف واضحة داخل الفريق، وتصر على سد هذا النقص قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة فى ظل احتياج الفريق لعناصر هجومية ذات جودة عالية قادرة على صناعة الفارق فى المباريات الكبرى.

في السياق ذاته، تلقى الزمالك عدداً من الترشيحات لأسماء لاعبين أجانب فى مركز الجناح، وتم عرض أكثر من لاعب من قبل وكلاء، ولكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على اسم نهائي، وتخضع جميع الخيارات المطروحة حالياً للدراسة الدقيقة من قبل الإدارة الفنية ولجنة التعاقدات، سواء من حيث المستوى الفني أو المطالب المالية.

يُذكر أن الزمالك يسعى للظهور بشكل مميز فى الموسم المقبل، محلياً وقارياً، ويأمل فى إتمام صفقات قوية تسهم فى عودة الفريق إلى منصات التتويج، خاصة بعد سلسلة من التغييرات الفنية التي شهدها النادي مؤخراً.