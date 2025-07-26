شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون أفارقة "كعب داير" على الأندية المصرية.. آخرهم جون إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الاتحاد السكندرى فى التعاقد مع النيجيرى جون إيبوكا مهاجم المصرى وسيراميكا السابق فى صفقة انتقال حر خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد الذى سينطلق 8 أغسطس المقبل.

وقدم إيبوكا قدم مستويات رائعة خلال مسيرته فى الدورى المصرى، وبرز كأحد المهاجمين الأجانب المميزين فى السنوات الأخيرة، خاصة خلال فترته مع ناديى إنبى وسيراميكا.

ووقع اللاعب عقد انضمامه لصفوف زعيم الثغر لمدة موسمين، بحضور محمد سلامة، وذلك بعد إشادة أحمد سامى المدير الفنى للفريق الذى أثنى على إمكاناته الفنية والبدنية، مؤكدا أن إيبوكا سيكون إضافة هجومية قوية لزعيم الثغر فى الموسم الجديد، بفضل خبراته التهديفية فى الدورى المصرى.

ويعد فريق الاتحاد السكندرى النادى الرابع في الدورى المصرى الذى يلعب له النيجيري، ليفتح ملف النجوم الأفارقة التي لعبت لأكثر من فريق في الدورى.

ونستعرض أبرز الأفارقة التي لعبت لأكثر من نادٍ في مصر..

بابا أركو

يعد الغانى بابا أركو من الأفارقة التي لعبت لأكثر من نادٍ في الدورى المصرى، ونجح خلال مشواره في تسجيل 63 هدفا جعلته من أفضل الهدافين الأفارقة فى تاريخ الدورى العام المصرى، ولعب قرابة الـ11 عاما في مصر.

وكان الظهور الأول لبابا أركو مع الزمالك فى مباراة السوبر المصرى عام 2004 أمام المقاولون العرب، والتى خسرها الأبيض، لينتقل بعدها مباشرة إلى نادى طلائع الجيش ويستمر معه 8 أعوام أحرز فيها 44 هدفا.

وفى موسم 2012 أعير إلى نادى العربى القطرى لعام واحد، بعدها عاد إلى نادى الجيش مرة أخرى محرزا معه 3 أهداف فقط، لينتقل فى موسم 2014 إلى نادى سموحة وأحرز معه 8 أهداف، قبل أن ينضم لذئاب الجبل ويحرز 11 هدفا، ثم انتقل للإنتاج الحربى وبعدها ودع الدورى المصرى وتعاقد مع نادى ليبرتى الغانى.

الغانى جون أنطوى

يعد الغانى جون أنطوى من أبرز اللاعبين الأفارقة فى تاريخ الدورى المصرى، لاسيما أنه من أكثر الأفارقة الذين أحرزوا أهدافًا فى "الإجيبشن ليج" على مدار مشاركاته مع أكثر من فريق، وهم مصر المقاصة والإسماعيلى والأهلى وبيراميدز.

وشارك الغانى جون أنطوى مع الفرق المصرية فى 193 مباراة بالبطولات المختلفة، بواقع 160 مباراة فى الدورى، و18 فى الكأس، و10 فى الكونفدرالية، و4 دورى أبطال أفريقيا، ومباراة كأس السوبر المصرى.

وأحرز أنطوى 92 هدفا، بواقع 71 فى بطولة الدورى، و14 هدفا فى الكأس، و4 فى الكونفدرالية، و3 أهداف فى دورى أبطال أفريقيا، وصنع 24 هدفا، وتلقى 14 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء حتى الآن.

وعاش أنطوى أفضل فتراته فى الدورى المصرى مع المقاصة، بعدما سجل 37 هدفًا خلال عامين ونصف، أما تجربته مع الأهلى لم تنجح حيث سجل 3 أهداف فقط بالدورى فى عام ونصف.

إيريك تراورى

على نفس النهج، خاض البوركينابى إيريك تراورى لاعب الإسماعيلى مشوارا كبيرا مع الأندية المصرية، حيث لعب لـ5 أندية مصرية كان آخرها الإسماعيلى.

بدأ إيريك تراورى مشواره مع أسوان وخاض خلال أول موسم 18 مباراة سجل 5 أهداف وصنع هدفا آخر لزملائه، لينتقل إلى مصر المقاصة الذى أبدع معهم بعدما خاض 78 مباراة ليساهم في 32 هدفا مسجلا 16 هدفا وصانعا مثلها، ليتعاقد معه فريق إنبى بعد المستواى الرائع الذى ظهر عليه، إلا أن لم يظهر بالصورة المثالية ليكتفى بـ12 مباراة دون تسجيل أي هدف.

ولعب إيريك تراورى أيضا مع بيراميدز 127 مباراة مسجلا 24 هدفا وصنع 10 أهداف أخرى، قبل أن ينضم إلى الإسماعيلى ليخوض 47 مباراة مسجلا هدفين وصنع 3 أهداف.