شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة فى الأهلي لمناقشة عروض رحيل رضا سليم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد محمد يوسف، المدير الرياضي لـ النادي الأهلي ، جلسة خاصة معه رضا سليم لاعب الفريق خلال الأيام المقبلة؛ لمناقشة تطورات العروض التي وصلت مؤخراً لضم اللاعب من داخل مصر وخارجها.

ويعود محمد يوسف مع بعثة الأهلي من معسكر تونس ظهر غدٍ، الأحد، وسيعقد جلسة مع رضا سليم بعدها بأيام قليلة لحسم ملف "عروض" اللاعب المغربي الذي مازال على قوة النادي.

ويمتلك رضا سليم عروضاً من الدوري المصري أبرزها من سيراميكا وزد، وأخرى من المغرب وتحديداً من نهضة بركان والوداد، بجانب عروض أخرى خليجية.

من ناحية أخرى، وضع مسئولو النادي الأهلي حداً للعروض الخارجية التي انهالت خلال الأيام الماضية على المالي آليو ديانج لاعب الفريق، وكان آخرها من الوكرة القطري، وأعلنت الإدارة الأهلاوية للاعب المالي أنها لن تُناقش أي عروض للتعاقد معه وحسمت هذا الأمر بعدما أكد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني حاجة الفريق لجهود اللاعب المالي الذي يُعد واحداً من أهم العناصر الأساسية بالفريق.

وانضم الوكرة القطري للأندية التي أبدت رغبتها فى ضم ديانج، وأبرزها الحزم والأخدود السعوديين، لكن الأهلي اعتذر لهذه الأندية وأبلغها موقفه الرافض لفكرة رحيل اللاعب.

ولم يعترض ديانج على قرار الأهلي ورحّب بالبقاء مع الفريق، خاصة أنه ملتزم بعقد مع النادي، لاسيما بعدما عقد معه خوسيه ريبيرو جلسة خاصة للتأكيد على أهمية دوره مع الفريق حيث وجه المدرب الإسباني رسالة طمأنة إلى اللاعب المالي أكد له فيها احتياج الفريق إلى جهوده فى الموسم المقبل، وشدد المدرب الإسباني للاعب المالي أن المستوى الذي ظهر به في التدريبات الأخيرة وكذلك كأس العالم للأندية يؤكد أنه لاعب صاحب قدرات فنية عالية وسيكون له دور مهم مع الفريق في الموسم المقبل.

وجاءت تأكيدات المدرب الإسباني بعدما طلب اللاعب المالي عقد جلسة خاصة معه خلال معسكر الاهلي في تونس من أجل حسم موقفه ومعرفة مدى احتياج الفريق إلى جهوده، في ظل تلقيه عروضاً كثيرة الفترة الماضية آخرها من الحزم ومن قبله الخلود السعودي، ثم الوكرة القطري.

وأكد ديانج للمدير الفني، خلال الجلسة ذاتها، أنه لا يفرض شروطه على الجهاز الفني ولا يتدخل فى اختصاصاته، حيث إنه يعرف صلاحياته وواجباته كلاعب في الفريق، لكن في الوقت نفسه يرغب فى معرفة رؤية الجهاز الفني له، فأكد له ريبيرو أنه مُعجب بمستواه تماماً ويرغب في الاعتماد عليه في فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة بشرط الحفاظ على مستواه والالتزام في الملعب.