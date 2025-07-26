شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة ينتظم فى معسكر سلوفينيا استعدادًا لبطولة العالم بالفلبين والان مع تفاصيل الخبر

انتظم المنتخب الأول لـ الكرة الطائرة للرجال فى معسكره الدولي المقام حاليًا فى سلوفينيا، والذي يتخلله عدد من المباريات الودية الدولية القوية، وذلك ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم.

ويستعد المنتخب الوطني للكرة الطائرة للمشاركة فى بطولة العالم، المقرر إقامتها فى العاصمة الفلبينية "مانيلا"، خلال الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات الفلبين، وإيران، وتونس.

وتضم قائمة منتخب الطائرة 16 لاعبًا هم:

مصطفى جابر، وأشرف اللقاني، وياسين محمد، وأحمد سعيد، ومحمد ضياء، وعبد الرحمن الحسيني، ومحمد عسران، وأحمد عزب، وسيف الدين عابد، ومحمد عادل، وعبد الحليم عبو، وعبد الرحمن سعودي، وحمادة عثمان، وزياد أسامة، ومحمد رضا، ومحمد رمضان.

فيما يضم الجهاز الفني للمنتخب:

الإيطالي ماركو بونيتا مديرًا فنيًا

الإيطالي سيموني إدي مخطط أحمال

محمود حسونة مدربًا عامًا

محمد رفعت مدربًا

إيهاب طنطاوي للعلاج الطبيعي

مصطفى أبو خضرة محللًا تقنيًا

واقترب استاد القاهرة من استضافة البطولة الأفريقية للشباب تحت 20 سنة للكرة الطائرة المحدد لها شهر سبتمبر المقبل، بعدما حصلت مصر على شرف التنظيم بموافقة الاتحاد الأفريقي للعبة.

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة من مسئولى اتحاد الطائرة مع رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، للحصول على موافقة الاتحاد الدولي على تعديل موعد استضافة البطولة الأفريقية من شهر أغسطس إلى سبتمبر، نظرًا لمشاركة منتخبى 2005-2006 ببطولة العالم في الصين ومشاركة منتخبي 2007-2008 فى بطولة العالم بأوزبكستان خلال الفترة المقبلة، مما يصعب استضافة بطولة أفريقيا في شهر أغسطس، وهو ما استجاب له الاتحاد الدولي ووافق بشكل استثنائي لمصر على تعديل موعد البطولة وإقامتها بالقاهرة في شهر سبتمبر المقبل.