شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يتعاقد مع مهاجم عزام التنزانى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

وقع عرفات مسعد، لاعب عزام التنزاني، عقود انتقاله إلى إنبى لمدة 3 مواسم، في إطار خطة النادي البترولى لتدعيم صفوفه بعناصر هجومية قوية قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويأتي التعاقد مع مسعد لتدعيم الخط الأمامي للفريق البترولي، بعد دراسة دقيقة من لجنة التعاقدات بالنادي، التى تابعت اللاعب خلال مشاركته مع فريقه في الدوري التنزاني، ولفت اللاعب الأنظار بقدراته البدنية والفنية، ما دفع إنبي للتحرك سريعًا من أجل الحصول على خدماته.

ويُعد عرفات مسعد الصفقة الثامنة للفريق البترولى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فى ظل سعي الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل لتدعيم الصفوف بلاعبين يمكنهم صناعة الفارق، خاصة بعد رحيل بعض العناصر المؤثرة عن الفريق، وعلى رأسهم أحمد أمين "أوفا".

ونجح إنبي فى التعاقد مع 8 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم: سيد سعيد من العبور، الثنائي حازم محمد ومحمد سعيد جولدي من النجوم، مهندي بكري من مصر المقاصة، وأحمد كفتة من كهرباء الإسماعيلية والمغربي يوسف أوبابا، واالسنغالى أوسيو بوديان من الدوري الموريتاني، وأخيراً عرفات مسعد.