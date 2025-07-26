شكرا لقرائتكم خبر عن تضاؤل فرص مشاركة إمام عاشور مع الأهلي فى انطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه إمام عاشور لاعب فريق الأهلي لاعب الأهلي صعوبة فى اللحاق بانطلاقة فريقه ببطولة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي مازال يتلقى العلاج التأهيلي منها تمهيداً للمشاركة في التدريبات الجماعية، وإعلان الجاهزية التامة للمباريات الرسمية.

وتنطلق بطولة الدوري 8 أغسطس المقبل، حسبما أعلنت رابطة الأندية المحترفة، وتُشير الدلائل إلى أن عاشور مازال يؤدي برنامجاً تأهيلياً للتعافي من كسر الترقوة الذي تعرض له حتى يتماثل للشفاء.

ويخضع إمام عاشور لفحوصات وأشعة جديدة نهاية الأسبوع الجاري لتحديد مدى التئام الكسر الذي تعرض له فى الكتف خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا.

ويرغب الأهلي فى الوقوف على مدى استجابة امام عاشور لبرنامج التأهيل الذي خضع له مؤخراً للتعافي من جراحة "الكتف"، التى أجراها فى أمريكا قبل أسابيع بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي فى افتتاح كأس العالم للأندية التي انتهت بالتعادل السلبي.

واستبعد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، إمام عاشور من معسكر الأهلي في تونس المُقام حالياً بمدينة طبرقة التونسية؛ بسبب الإصابة، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في النادي.

وسيخضع عاشور لفحوصات وأشعة جديدة فى غضون الأيام المقبلة لتحديد مدى استجابته للبرنامج التأهيلي، وبالتالي معرفة موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية، وإن كان هذا سيحتاج ما لا يقل عن 21 يوماً، حسب تأكيدات مصادر فى الأهلي.