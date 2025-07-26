الأرجنتيني دي بول يغادر أتلتيكو مدريد ويلتحق بمواطنه ميسي في إنتر ميامي

الرياص - اسماء السيد - مدريد : يغادر متوسط الميدان الدولي الأرجنتيني رودريغو دي بول نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، على أن يلتحق بمواطنه ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأميركي، وفقا لما أعلنه ثالث ترتيب "لا ليغا" الموسم الماضي الجمعة.

وقال نادي العاصمة الإسبانية في رسالة تحت عنوان "شكرا، دي بول" "وضع الدولي الأرجنتيني حدا لمسيرته كلاعب باللونين الأحمر والأبيض بعد أربعة مواسم قضاها في نادينا. يودّع رودريغو دي بول أتلتيكو مدريد وسيواصل مسيرته الاحترافية مع إنتر ميامي".

وجرى التحضير لهذا الانتقال إلى إنتر ميامي منذ أسابيع، لكن اللاعب لم يلتحق بعد بمعسكر فريقه الجديد استعدادا للموسم المقبل في انتظار إتمام الصفقة.

ولم يحقق دي بول أي لقب مع النادي المدريدي الذي انضم إليه في 2021، تحت قيادة مواطنه دييغو سيميوني، لكنه حقق نجاحا أكبر مع المنتخب الأرجنتيني بتتويجه بكأس العالم 2022 في قطر.

وخاض البالغ من العمر 31 عاما 187 مباراة مع أتلتيكو سجل خلالها 14 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة، علما أن عقده كان سينتهي في الصيف المقبل.

ويغادر دي بول أوروبا متوجها نحو الولايات المتحدة قبل 11 شهرا من كأس العالم المُقرر إقامتها في أميركا الشمالية حيث تدافع الأرجنتين عن لقبها.

ولم يعلن إنتر ميامي رسميا بعد عن التعاقد مع دي بول، كما لم يكشف عن قيمة الصفقة التي قدرتها الصحافة الإسبانية بحوالي 15 مليون يورو (17.62 مليون دولار).