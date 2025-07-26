شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات أزمة أحمد فتوح مع الزمالك بعد سهرة الساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أزمة أحمد فتوح ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، حالة من الجدل داخل القلعة البيضاء، بعد ظهوره مؤخرًا فى إحدى السهرات بالساحل الشمالي، رغم غيابه عن معسكر الفريق بداعي وجود ظرف عائلي طارئ.

ورغم مرور عدة أيام على الواقعة، لم يحدد النادي حتى الآن موعدًا رسميًا للتحقيق مع اللاعب، وهو ما يزيد من حالة الغموض حول مستقبله مع الفريق.

من جانبه، يتمسك المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا بموقفه الرافض لعودة فتوح إلى المعسكر في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة تطبيق الانضباط داخل صفوف الفريق، وعدم التهاون في مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى صورة النادي.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن النادي لا ينوي التراجع عن الغرامة المالية التي تم توقيعها على اللاعب، والتي تقدر بمليون جنيه، نتيجة لتصرفه غير المنضبط وسهره فى إحدى الحفلات، بجانب الصورة التي نشرها على إنستجرام وهو يعزف على آلة موسيقية.

وفي المقابل، يُخطط فتوح لتقديم اعتذار رسمي لإدارة النادي والجهاز الفني، مبررًا ما حدث بأنه "سوء تفاهم"، وأنه لم يكن يقصد الإساءة أو التهرب من التزاماته مع الفريق، ومع ذلك تشير المؤشرات إلى أن إدارة الزمالك لن تقبل هذا العذر بسهولة، فى ظل رغبتها فى فرض سياسة الحزم والانضباط على الجميع.

فى سياق متصل، وجه نادي الزمالك تحذيراً شديد اللهجة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد الواقعة الأخيرة التي كان بطلها أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، والتي أثارت حالة من الجدل والغضب بين جماهير القلعة البيضاء.

وجاء التحذير عقب قيام اللاعب بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يعزف على آلة موسيقية، وذلك بالتزامن مع خروجه من معسكر الفريق بحجة مرض عمه، قبل أن يتم رصده لاحقاً في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، وهو ما اعتبرته الجماهير تجاوزاً في حق النادي واستهتاراً بالالتزامات.

وعقد مسئولو الزمالك جلسة مع الجهاز الفني، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، وجرى الاتفاق على ضرورة فرض ضوابط صارمة تحكم استخدام اللاعبين لمواقع التواصل الاجتماعي، خاصة خلال فترات المعسكرات أو الأوقات التى يمر فيها الفريق بأزمات أو نتائج غير مستقرة.