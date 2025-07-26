شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعدادته لمواجهة الترجي فى ثالث وديات معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة الأول بالنادي المصري استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الترجي التونسي، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين غداً الأحد، ضمن الاستعداد للموسم الجديد 2025-2026.

وكان المصري قد خاض مباراتين وديتين أمام، الصفاقسي، ثم النجم الساحلي فى معسكر تونس.

المصري يخسر أمام النجم الساحلي 2-1

فاز فريق النجم الساحلي التونسي على ضيفه فريق المصري بهدفين لهدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضي، على الملعب الأوليمبي بمدينة سوسة وأدارها طاقم تحكيم تونسي مكون من محرز المالكي ، وائل الحناشي، مروان حمودة والحكم الرابع وليد الهيذلي.

بدأت المباراة بالوقوف دقيقة حدادا على روح فقيد الرياضة المصرية والنادي المصري الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للمصري ورئيس لجنة التخطيط بالنادي والذي وافته المنية قبل نحو أسبوع.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد ، حيث أحرز الغيني محمد كانتي هدف السابق لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة بعد خطأ من الحارس عصام ثروت، فيما تعادل للمصري لاعبه الجزائري منذر طمين في الدقيقة الرابعة عشر من انفراد بالمرمى بعد تمريرة طولية من حسن علي ، ويعود وليد القروي لاعب النجم ليحرز الهدف الثاني لأبناء سوسة في الدقيقة الأربعين بعد متابعته لركنية زميله فادي بن شوق.

المصري يتعادل مع الصفاقسي 1-1

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مع مضيفه فريق الصفاقسي التونسي بهدف لكل منهما في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء الأحد الماضي، على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس في مستهل مباريات النسور الخضر الودية بمعسكرهم المغلق المقام حاليًا بتونس والذي يستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.

تقدم الصفاقسي بهدف سجله الأوغندي موتيابا في الدقيقة الخامسة والثلاثين بعد متابعته للكرة المرتدة من الحارس عصام ثروت ، فيما تعادل للمصري عمرو سعداوي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد عرقلة البديل كريم بامبو والذي شارك بديلًا لصلاح محسن الذي تعرض للإصابة.

وكان المصري قد نجح فى ضم صفقتين هما، عمر الساعي لاعب الأهلي لمدة موسم على سبيل الإعارة، والجزائري منذر طمين، بالإضافة إلى تجديد التعاقد مع الجزائري عبد الرحيم دغموم.