شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدخل مزاد ضم أسامة فيصل بعد انسحاب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

دخل مسئولو بيراميدز فى مفاوضات خلال الفترة الأخيرة مع نظرائهم بالبنك الأهلي لضم أسامة فيصل مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لدعم هجوم الفريق السماوي استعداداً للموسم الجديد 2025-2026.

وارتفعت حظوظ بيراميدز فى الحصول على خدمات أسامة فيصل، خاصة بعد انسحاب النادي الأهلي من المفاوضات لضم اللاعب، بعد الاكتفاء بضم محمد شريف قادماً من الخليج السعودي، وذلك لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي.

وكشف مصدر مسئول بنادي البنك الأهلي عن موقف النادي من الموافقة على رحيل أسامة فيصل مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد انتقال أحمد ربيع لاعب وسط الفريق إلى الزمالك خلال الساعات الأخيرة.

وأكد المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البنك الأهلي أغلق باب الرحيل أمام أسامة فيصل فى الميركاتو الصيفي الجاري، نظراً لحاجة الفريق إلى خدمات اللاعب، موضحاً أن النادي يقبل برحيل اللاعب فى حالة واحدة فقط وهي وجود عرض مالي كبير لا يمكن رفضه.

من ناحية أخرى، فضّل مصطفى شلبي ، الوافد الجديد إلى نادي البنك الأهلي قادما من الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، الانتظام في تدريبات فريقه الجديد، بمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب بالإسكندرية، رغم أن المعسكر سينتهي بعد 72 ساعة، وكان بالإمكان تأجيل الانضمام إلى بعد انتهاء المعسكر.

وجاء قرار مصطفى شلبي بالانتظام في المعسكر مُبكراً، وبعد ساعات قليلة من حسم توقيعه للبنك، حتى يندمج مع زملائه الجدد بالفريق ويتأقلم على الأجواء في معسكر برج العرب قبل المشاركة في باقي فترات استعداد الفريق للموسم الجديد.

صفقات البنك الأهلي

أعلن مسئولو نادي البنك الأهلي تعاقدهم مع 8 لاعبين بشكل رسمي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، حتى الآن، وهم، مصطفى شلبي قادماً من الزمالك لمدة 3 مواسم، أحمد ياسين لمدة موسمين، أحمد متعب 3 مواسم، مصطفى دويدار 3 مواسم، يسري وحيد لاعب الوسط المهاجم لمدة ثلاث مواسم، محمد أشرف بن شرقي لاعب خط وسط غزل المحلة السابق لمدة 4 مواسم، عمرو الجزار لمدة 3 مواسم، وأحمد قفة 3 مواسم.