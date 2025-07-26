شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدعم محمد أبو النجا فى أزمته الصحية: نتمنى الشفاء لابن النادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرس الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلى على دعم محمد ابو النجا ابن الدراويش وحارس وادي دجلة الحالى، بعد دخوله فى غيبوبة جديدة بسبب أزمة صحية فى الكبد يعاني منها منذ أكثر من شهر فى أحد مستشفيات 6 أكتوبر.

ونشر الحساب الرسمي للإسماعيلي، عبر فيس بوك، صورة للحارس بونجا معلقا عليها: "نتمنى الشفاء العاجل لابن النادي".



حساب الاسماعيلي

ودخل محمد أبو النجا، حارس مرمى نادى وادى دجلة، العناية المركزة بعد أزمة صحية بسبب مشاكل في الجهاز الهضمى والكبد، ليغيب عن تدريبات الفريق الدجلاوي حتى الآن.

ويعانى حارس مرمى وادى دجلة من أزمة حاليا كبيرة، والتي أودعت اللاعب فى العناية المركزة بالإسماعيلية، قبل نقل اللاعب إلى أحد مستشفيات أكتوبر.

وتتكفل إدارة وادى دجلة بعلاج اللاعب لحين شفائه والعودة مجددا للملاعب، لذلك قررت نقله من الإسماعيلية إلى أكتوبر لمزيد من الاهتمام بحالته.

وأنهى فريق وادى دجلة مسابقة دورى المحترفين فى المركز الثانى برصيد 76 نقطة، بعدما فاز فى 21 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 4 مواجهات فقط، سجل لاعبوه 44 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا.

وجاءت أرقام بونجا مع دجلة كالتالى: لعب 29 مباراة 21 كلين شيت (10 كلين شيت متتالى)، واستقبل 8 أهداف فقط طوال الموسم.