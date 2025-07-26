شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة فى الزمالك تخضع للكشف الطبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يخضع أحمد ربيع ، لاعب فريق البنك الأهلي، للكشف الطبي فى أحد المراكز الطبية المتخصصة اليوم، السبت، تمهيدًا لإتمام انتقاله الرسمي إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي خضوع اللاعب للكشف الطبي كخطوة أخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة من جانب القلعة البيضاء، بعد التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين على كافة البنود المالية والتعاقدية، سواء مع اللاعب أو مع ناديه الحالي.

ومن المقرر أن يتوجه أحمد ربيع مباشرة عقب انتهاء الفحوصات الطبية إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقام حاليًا فى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025-2026.

أحمد ربيع غادر معسكر فريقه المقام حاليًا في مدينة الإسكندرية أمس، الجمعة، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد حصوله على الضوء الأخضر من إدارة نادي البنك الأهلي وذلك بعد مفاوضات استمرت خلال الأيام الماضية وشهدت اتفاقًا على كافة البنود التعاقدية والمالية.

وكان اللاعب قد أبدى رغبة قوية في ارتداء قميص الزمالك منذ بداية المفاوضات، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الاتفاق، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في دعم خط الوسط بلاعبين مميزين يمتلكون قدرات بدنية وفنية تؤهلهم للانسجام السريع مع طريقة اللعب الجديدة.

ويُعد أحمد ربيع من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، حيث لفت الأنظار بفضل أدائه المميز مع فريق البنك الأهلي، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية، قبل أن يحسم الزمالك الصفقة لصالحه.

يُذكر أن إدارة الزمالك تسعى لإنهاء عدد من الصفقات في الساعات المقبلة لدعم صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في إعادة الفريق لمنصات التتويج محليًا وقاريًا.