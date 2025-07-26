شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق باب رحيل ديانج خلال ميركاتو الصيف أمام "ملايين" الوكرة القطري والان مع تفاصيل الخبر

وضع مسئولو النادي الأهلي حداً للعروض الخارجية التي انهالت خلال الأيام الماضية على المالي آليو ديانج لاعب الفريق وكان أخرها من الوكرة القطري ، وأعلنت الإدارة الأهلاوية للاعب المالي أنها لن تُناقش أي عروض للتعاقد معه وحسمت هذا الأمر بعدما أكد الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني حاجة الفريق لجهود اللاعب المالي الذي يُعد واحداً من أهم العناصر الأساسية بالفريق.

وإنضم الوكرة القطري للأندية التي أبدت رغبتها في ضم ديانج وكان من أبرزها الحزم والأخدود السعوديين لكن الأهلي إعتذر لهذه الأندية وأبلغها موقفه الرافض لفكرة رحيل اللاعب.

ولم يعترض ديانج على قرار الأهلي ، ورحّب بالبقاء مع الفريق خاصة وإنه ملتزم بعقد مع النادي لاسيما بعدما عقد معه خوسيه ريبيرو جلسة خاصة للتأكيد على أهمية دوره مع الفريق حيث وجه المدرب الأسباني رسالة طمأنينة إلى اللاعب المالي أكد له فيها احتياج الفريق إلى جهوده في الموسم المقبل ، وشدد المدرب الإسباني للاعب المالي أن المستوى الذي ظهر به في التدريبات الأخيرة وكذلك كأس العالم للأندية يؤكد أنه لاعب صاحب قدرات فنية عالية وسيكون له دور مهم مع الفريق في الموسم المقبل.

وجاءت تأكيدات المدرب الأسباني بعدما طلب اللاعب المالي عقد جلسة خاصة معه خلال معسكر الاهلي في تونس من أجل حسم موقفه ومعرفة مدى إحتياج الفريق إلى جهوده في ظل تلقيه عروض كثيرة الفترة الماضية أخرها من الحزم ومن قبله الخلود السعودي ثم الوكرة القطري.

وأكد ديانج للمدير الفني خلال الجلسة ذاتها إنه لا يفرض شروطه على الجهاز الفني ولا يتدخل في اختصاصاته حيث إنه يعرف صلاحياته وواجباته كلاعب في الفريق لكن في الوقت نفسه ، يرغب في معرفة رؤية الجهاز الفني له ، فأكد له ريبيرو أنه مُعجب بمستواه تماماً ويرغب في الاعتماد عليه في فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة بشرط الحفاظ على مستواه والالتزام في الملعب.