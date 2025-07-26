شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحذر الحكام من اللجوء للسوشيال فى الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام الماضية مطالبة من لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، للحكام بعدم الظهور فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق أو الظهور على السوشيال ميديا ونشر أى مشكلة تتعلق بالحكام والتحكيم، والتهديد بتوقيع عقوبات والإيقاف لأى حكم أو محكمة فى حالة القيام بذلك، ومطالبتهم باللجوء للجنة الحكام الرئيسية لعرض الشكاوى الخاصة بهم مع الوعد بالعمل على حلها.

فى سياق متصل، يواصل أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام فى إقامة محاضرات المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو VAR حيث يتواجد حاليا إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا للإشراف على المعسكر ومعه أعضاء لجنة الحكام الرئيسية، لزيادة عدد الحكام قبل انطلاق بطولة الدورى للموسم الحديد يوم 7 أغسطس من الشهر المقبل.

وأنهى مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الملف الخاص بأوسكار رويز رئيس لجنة الحكام واستمراراه في قيادة التحكيم لموسم جديد وتوقيع العقود خلال الساعات المقبلة بعد أن وصل رويز إلى القاهرة، بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها عقب انتهاء الموسم الكروى الماضى.

وجدد أوسكار رويز عقده مع اتحاد الكرة لموسم جديد، حيث كان العقد القديم لمدة 3 شهور فقط واتفق الطرفان على التجديد موسما جديدا ليستمر الخواجة في منصبه الموسم المقبل.

وأشرف أوسكار رويز فور وصوله على معسكر المرحلة الثانية لتدريب الحكام على رخص تقنية الفيديو، حيث يتواجد حاليا إيجور مندوب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا " محاضر تقنية الفيديو المعتمد من فيفا للإشراف على المعسكر ومعه أعضاء لجنة الحكام الرئيسية.

صرف مستحقات الحكام شهريًا

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، على صرف مستحقات الحكام بشكل شهرى الموسم المقبل، بناءً على الاتفاق مع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية للقضاء على ظاهرة المستحقات المتأخرة للحكام، ومنحهم الفرصة للتركيز فى المباريات لتقليل الأخطاء.

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم صرف مستحقات الحكام عن شهري إبريل ومايو 2025 فى مختلف الأقسام والدرجات، وتسلمت المناطق الفرعية للحكام المستحقات المالية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 ملايين جنيه، وتم صرفها للحكام وذلك في إطار سعى مجلس إدارة الاتحاد لتوفير المناخ الملائم لإنجاح منظومة الحكام.