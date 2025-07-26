شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف تجديد حسام عبد المجيد ومحمد السيد لحين نهاية الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

قرر نادى الزمالك تأجيل حسم ملف تجديد عقدى الثنائى حسام عبد المجيد ومحمد السيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، لحين الانتهاء من فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك فى إطار ترتيب أولويات إدارة الكرة بالنادى.

ويتبقى فى عقد حسام عبد المجيد موسمان، بينما ينتهى عقد محمد السيد بنهاية الموسم المقبل، إلا أن إدارة الزمالك وضعت هذا الملف جانباً مؤقتاً، من أجل التركيز على دعم الفريق بصفقات جديدة وتجهيز قائمة الموسم الجديد، على أن يتم فتح ملف التجديد عقب إسدال الستار على الميركاتو الصيفى.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن النية تتجه للحفاظ على استقرار الفريق ومنع أى لاعب من الوصول إلى "منطقة السماح"، وهى آخر 6 شهور فى العقد والتى تتيح للاعب التوقيع لأى نادٍ مجاناً دون الرجوع لإدارة ناديه، وهو ما يسعى الزمالك لتجنبه بشكل كامل.

وأضاف المصدر أن هناك ثقة كبيرة فى اللاعبين ورغبتهم فى الاستمرار داخل القلعة البيضاء، لكن فى حال ظهرت أى علامات على المماطلة أو التردد فى التوقيع على عقود التجديد، فسيتم اتخاذ قرارات حاسمة تجاه هذا الملف، وسيُدرس الأمر من جميع الجوانب الفنية والإدارية.

ويأتى هذا التوجه فى ظل السياسة الجديدة التى تنتهجها إدارة الكرة بقيادة جون إدوارد، والتى تهدف لتأمين العناصر الأساسية ومنع تكرار أزمات رحيل اللاعبين بالمجان، كما حدث فى فترات سابقة،ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع التالى لغلق باب القيد تحركات رسمية من إدارة الزمالك تجاه اللاعبين من أجل الجلوس على مائدة المفاوضات وحسم هذا الملف سريعاً.