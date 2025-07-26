شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يختتم معسكر الإسكندرية ويعود إلى القاهرة استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، معسكره المقام حالياً بمدينة الإسكندرية استعداداً للموسم الجديد، ويعود الفريق إلى القاهرة استعدادا للموسم المقبل, 2025-2026.

المقاولون يتعادل مع الاتحاد

تعادل فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء، الاثنين الماضي، في التجربة الودية الثانية لزعيم الثغر، ضمن خطة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026.

المقاولون يهزم البنك الأهلي في أولى الوديات

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة محمد مكي، على نظيره البنك الأهلي بهدف نظيف، فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين ، الأحد الماضي، بمدينة الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد.

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد مكي المدير الفني، انتظم السبت الماضي ولمدة 8 أيام في معسكر بمدينة الإسكندرية بالمرحلة الثانية من فترة الإعداد للموسم الجديد 2025-2026، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التى أقيمت بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بدأ فترة الإعداد والمرحلة الأولى استعدادا للموسم الجديد تحت قيادة محمد مكي المدير الفني 21 يونيو الماضي، وأدى ذئاب الجبل تدريباته على فترتين وسط جدية وتركيز من اللاعبين.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الجهاز الفني وضع خطة إعداد شاملة، وأن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح لا يتوانى عن تلبية طلبات الفريق لتقديم موسم قوي يليق باسم المقاولون العرب، مشيدا بحالة الالتزام والجدية خلال فترة الإعداد حتى يدخل الفريق منافسات الدوري الممتاز في أفضل جاهزية فنية وبدنية.

وأبدى المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون ثقته في الجهاز الفني واللاعبين، مؤكدا أن إدارة النادي مع الجهاز الفني يعملان على إبرام تعاقدات في المراكز التي يحتاجها الفريق لتدعيم الصفوف.