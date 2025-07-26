شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يرد على شائعة إصابته بالصليبى: "حسبى الله ونعم الوكيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد كريم فؤاد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الشائعات التي تم تداولها مؤخرًا بشأن إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب اللاعب في خاصية "الستوري": "حسبي الله ونعم الوكيل.. اتقِ الله يا أخي"، في إشارة واضحة لنفي ما تم تداوله على بعض الصفحات بشأن تعرضه لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وكانت أنباء قد انتشرت خلال الساعات الماضية تُفيد بتعرض كريم فؤاد لإصابة جديدة في الركبة قد تكون تمزقًا في الرباط الصليبي، وهو ما أثار قلق جماهير الأهلي، خاصة أن اللاعب كان قد عاد مؤخرًا من إصابة طويلة في نفس الموضع.

وكان كريم فؤاد قد شارك مع فريق الأهلى فى المباريات الودية الذى خاضها الفريق الأحمر خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى تونس أمام البنزرتى والملعب التونسى عقب الشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرا بالرباط الصليبى منذ ما يقرب من عام كاملا.

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره البنزرتى التونسى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة طبرقة التونسية ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

سجل خماسية فريق الأهلى محمود حسن تريزيجيه هدفين في الدقيقتين 20 و41، محمد شريف في الدقيقة 46، كريم فؤاد في الدقيقة 48، المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 64 من ركلة الجزاء.

وكان فريق الأهلي قد خاض مباراة ودية مساء الإثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدًا السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.