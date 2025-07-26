شكرا لقرائتكم خبر عن سر تراجع الأهلى عن ضم كوكا فى ميركاتو الصيف.. وسام أبو على كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

لم تستغرق مفاوضات النادي الأهلي مع أحمد حسن كوكا الذي انتهى عقده مع نادي هانوفر الرنسي مؤخراً وقتاً كثيراً فقد تم ترشيح اللاعب لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل، بعدما أصبح انتقال وسام أبوعلي إلى نادي كولومبوس الأمريكي مسألة وقت فقط، وسيرحل في غضون أيام، وربما ساعات.

ورغم أن البعض في الأهلي رحّب بإتمام الصفقة باعتباره لاعبا حُرا ولن يُكلّف النادي أي مبالغ، كما أنه يمتلك خبرات طويلة نتيجة تجاربه المُتعددة في أوروبا ومع المنتخب الوطني الأول، فضلاً عن درايته بطبيعة المنافسات المحلية، كما أنه من أبناء قطاع الناشئين في الأهلي، إلا أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي رفض ضم كوكا.

وبرر ريبيرو موقفه الرافض لضم كوكا بأن طريقة لعبه لا تختلف كثيراً عن طريقة لعب السلوفيني جراديشار ومحمد شريف ثنائي هجوم الأهلي حالياً.

وأكد خوسيه ريبيرو لإدارة الأهلي أنه يحتاج إلى مهاجم بقدرات وإمكانيات وطريقة لعب وسام أبو علي، موضحاً أنه يرغب في ضم مهاجم "جوه الصندوق" ويكون تأثيره فعالا داخل منطقة الـ18 مثلما كان يفعل وسام أبو علي، وهو ما لا يستطيع كوكا تقديمه، حيث سيكون أداؤه مُشابها لأداء جراديشار وشريف لذا لا فائدة من ضم مهاجم هانوفر الفرنسي السابق.

وبعد رؤية ريبييرو أغلق مسئولو القلعة الحمراء باب التفاوض سريعاً مع اللاعب الذي كان قد أبدى مرونة كبيرة في ارتداء القميص الأحمر الذي سبق ودافع عن ألوانه في قطاع الناشئين قبل أن يبدأ رحلة احتراف خارجية بدأت بالبرتغال، وكانت آخر خطوة فيها بالدوري الفرنسي.