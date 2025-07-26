شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ربيع يغادر معسكر البنك الأهلى تمهيدا للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

غادر أحمد ربيع، لاعب وسط فريق البنك الأهلي، معسكر فريقه المقام حاليًا في مدينة الإسكندرية، تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاءت مغادرة اللاعب بعد حصوله على الضوء الأخضر من إدارة نادي البنك الأهلي، عقب التوصل لاتفاق نهائي مع نادي الزمالك بشأن انتقاله إلى القلعة البيضاء، وذلك بعد مفاوضات استمرت خلال الأيام الماضية وشهدت اتفاقًا على كافة البنود التعاقدية والمالية.

ومن المنتظر أن يخضع أحمد ربيع للكشف الطبي صباح غدٍ السبت تمهيدًا لإنهاء كافة الإجراءات الرسمية الخاصة بانتقاله للفريق، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب اجتيازه الكشف الطبي بنجاح.

وكان اللاعب قد أبدى رغبة قوية في ارتداء قميص الزمالك منذ بداية المفاوضات، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الاتفاق، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في دعم خط الوسط بلاعبين مميزين يمتلكون قدرات بدنية وفنية تؤهلهم للانسجام السريع مع طريقة اللعب الجديدة.

ويُعد أحمد ربيع من أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، حيث لفت الأنظار بفضل أدائه المميز مع فريق البنك الأهلي، ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية، قبل أن يحسم الزمالك الصفقة لصالحه.

يُذكر أن إدارة الزمالك تسعى لإنهاء عدد من الصفقات في الساعات المقبلة لدعم صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، في ظل رغبة الإدارة في إعادة الفريق لمنصات التتويج محليًا وقاريًا.