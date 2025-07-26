شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات جديدة لـ إمام عاشور.. والأهلى يكشف موعد مشاركته فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

يخضع إمام عاشور لاعب فريق الأهلي إلى فحوصات وأشعة جديدة نهاية الأسبوع المقبل، من أجل تحديد مدى التئام الكسر الذي تعرض له في الكتف خلال بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا.

ويرغب الأهلي في الوقوف على مدى استجابة امام عاشور لبرنامج التأهيل الذي خضع له مؤخراً للتعافي من جراحة "الكتف" التي أجراها في أمريكا قبل أسابيع بعد إصابته بكسر في الترقوة خلال مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي في افتتاح كأس العالم للأندية التي انتهت بالتعادل السلبي.

واستبعد الجهاز الفني بقيادة الإسباني خوسيه ريبييرو، إمام عاشور من معسكر الاهلي في تونس المُقام حالياً بمدينة طبرقة التونسية؛ بسبب الإصابة، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي في النادي.

وسيخضع عاشور إلى فحوصات وأشعة جديدة في غضون الأيام المقبلة لتحديد مدى استجابته للبرنامج التأهيلي وبالتالي معرفة موعد انتظامه في التدريبات الجماعية، وإن كان هذا سيحتاج ما لا يقل عن 21 يوماً حسب تأكيدات مصادر في الأهلي.