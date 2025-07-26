شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن تجديد إعارة الغانى جينيرال حفيظ ومحمد النحاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة تجديد إعارة الثنائى الغاني جينيرال حفيظ ومحمد النحاس لاعبى الفريق الساحلى لمدة موسم قبل انطلاق مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان مسئولو نادى الجونة قد استقروا على تعيين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لعلاء عبد العال، الذي أنهى مهمته مع الفريق بالتراضي بعد موسمين من العمل المتواصل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سعي إدارة الجونة لإحداث انطلاقة جديدة على مستوى النتائج والأداء، خاصة بعد موسم اتسم بالتذبذب، وتراجع طموحات الفريق عن الأهداف المرجوة.

وتُعوّل الإدارة على خبرة بيبو في الدوري الممتاز وقدرته على بناء فريق قوي قادر على المنافسة وإعادة الجونة إلى واجهة الكرة المصرية.



