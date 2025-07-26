محمد اسماعيل - القاهرة - تصدر تردد قناة الأهلي محركات البحث بالتزامن مع مباراة فريق النادي مع نظيره البنزرتي وديًا خلال معسكر القلعة الحمراء في تونس.

الأهلي فاز على البنزرتي التونسي بخماسية نظيفة مساء أمس الجمعة بعدما فاز في مباراته الودية الأولى برباعية مقابل هدف على الملعب التونسي.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية تردد قناة الأهلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 114712341.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الأهليSD

التردد: 12341

أفقي (H)".

