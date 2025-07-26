شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25-7-2025 العديد من الأحداث المهمة وياتى على رأسها كشف مصدر بالنادى الأهلى حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بتعرض كريم فؤاد لاعب الفريق للإصابة مرة أخرى.

الزمالك يوجه الشكر للاعب مهاب ياسر

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك رسالة توجيه الشكر الى مهاب ياسر لاعب الفريق الذى رحل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تأكيدا لليوم السابع.. البرازيلى إيفرتون يخضع للكشف الطبى لإتمام الانتقال لبيراميدز

يخضع حالياً البرازيلي إيفرتون دا سيلفا جناح بانيك التشيكي، للكشف الطبي فى بلاده لإتمام الانتقال لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعرف على حقيقة إصابة كريم فؤاد فى مباراة الأهلى والبنزرتى

كشف مصدر بالنادى الأهلى حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بتعرض كريم فؤاد لاعب الفريق للإصابة مرة أخرى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام البنزرتى التونسى الودية.

سيراميكا يتوصل لاتفاق مع بيراميدز للتعاقد مع فخرى لاكاى بشكل نهائى

نجح مسئولو نادى سيراميكا في التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز لضم الجنوب أفريقي فخري لاكاي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ياسين مرعى: سعيد باللعب فى الأهلى ومع أفضل لاعبين فى القارة السمراء

صرح ياسين مرعى مدافع فريق الأهلى بأن انضمامه للقلعة الحمراء لم يتعطل، ولكنه تأجل فقط، حيث تم الاتفاق على كل الأمور مع مسئولي فاركو.

عمرو السولية: الأجواء داخل سيراميكا تشبه الأهلى وهدفى المشاركة باستمرار

أبدى عمرو السولية، لاعب وسط فريق سيراميكا، سعادته بالانضمام إلى الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيله عن الأهلى.

حامد حمدان يتمسك بحلم الانضمام للزمالك وبتروجت يهدد بالخصومات

حامد حمدان يواصل الضغط على إدارة بتروجت من أجل الموافقة على انتقاله إلى الزمالك بالغياب عن التدريبات والمباريات الودية..

تحت الأمطار.. الأهلى يكتسح البنزرتى بخماسية فى ختام مبارياته الودية بتونس

حقق فريق الأهلى الفوز على نظيره البنزرتى التونسى بخماسية نظيفه بالمباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل بمدينة طبرقة التونسية، ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

الزمالك يخسر وديا أمام وادى دجلة بهدف دون رد فى العاصمة الإدارية

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام وادي دجلة، التي أقيمت على ملعب نادي النادي.