شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رضا: معسكر تونس حقق استفادة كبيرة.. ونسعى لإسعاد جماهير الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد رضا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، جدية معسكر الفريق المقام في تونس منذ انطلاقه، مشددًا على أن جميع اللاعبين حققوا استفادة فنية كبيرة من فعاليات المعسكر والمباريات الودية.

وقال أحمد رضا، عبر الموقع الرسمى للنادى الأهلى : معسكر الفريق حقق فوائد متعددة، أبرزها زيادة الانسجام بين اللاعبين مع بداية الموسم، إلى جانب التجهيز والإعداد الفني تحت قيادة المدير الفني خوسيه ريبييرو، وتنفيذ طريقة اللعب وبعض الجوانب الفنية التي يسعى لتطبيقها مع الفريق.

وأضاف: أنا سعيد بثقة المدير الفني في إمكانياتي، ومنحي فرصة المشاركة بشكل تدريجي، وأسعى لأن أكون على قدر هذه الثقة من خلال تنفيذ التعليمات وتقديم أفضل ما لدي سواء في التدريبات أو المباريات.

وأشار أحمد رضا إلى أن الموسم المقبل سيشهد منافسة قوية على جميع البطولات، مؤكدًا أن الفوز في كل مباراة سيكون هدفًا واضحًا لجميع اللاعبين، وأن كثرة العناصر المميزة داخل الفريق حاليًا والمنافسة بينهم تصب في مصلحة الفريق في النهاية.

واختتم أحمد رضا حديثه بالتأكيد على أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم من أجل حصد البطولات وإسعاد جماهير الأهلي في الموسم المقبل، تقديرًا لدعمهم الدائم، الذي يستحق الكثير.

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره البنزرتى التونسى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة طبرقة التونسية ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

سجل خماسية فريق الأهلى محمود حسن تريزيجيه هدفين في الدقيقتين 20 و41، محمد شريف في الدقيقة 46، كريم فؤاد في الدقيقة 48، المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 64 من ركلة الجزاء.

وكان فريق الأهلي قد خاض مباراة ودية مساء الإثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدًا السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.