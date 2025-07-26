شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الجمعة 25-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 25-7-2025 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها: حقق فريق الأهلى الفوز على نظيره البنزرتى التونسى بخماسية نظيفة بالمباراة التي جمعت الفريقين.

سيراميكا يتوصل لاتفاق مع بيراميدز لاستمرار فخرى لاكاى.. واللاعب يشارك فى المران

نجح مسئولو نادى سيراميكا في التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز لضم الجنوب أفريقي فخري لاكاي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ياسين مرعى: سعيد باللعب فى الأهلى ومع أفضل لاعبين فى القارة السمراء

صرح ياسين مرعى مدافع فريق الأهلى بأن انضمامه للقلعة الحمراء لم يتعطل، ولكنه تأجل فقط، حيث تم الاتفاق على كل الأمور مع مسئولي فاركو.

عمرو السولية: الأجواء داخل سيراميكا تشبه الأهلى وهدفى المشاركة باستمرار

أبدى عمرو السولية، لاعب وسط فريق سيراميكا، سعادته بالانضمام إلى الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيله عن الأهلى.

ريبيرو: سعيد بفهم اللاعبين طريقة اللعب ومطمئن للمنافسة على البطولات

أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، سعادته بتأقلم اللاعبين ومعرفتهم طريقة اللعب الجديدة خلال معسكر الفريق الأحمر المقام في تونس حاليا.

الزمالك يخسر وديا أمام وادى دجلة بهدف دون رد فى العاصمة الإدارية

انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الودية أمام وادي دجلة، التي أقيمت على ملعب نادي النادي.

تحت الأمطار.. الأهلى يكتسح البنزرتى بخماسية فى ختام مبارياته الودية بتونس

حقق فريق الأهلى الفوز على نظيره البنزرتى التونسى بخماسية نظيفه بالمباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل بمدينة طبرقة التونسية، ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

الإسماعيلى يفوز على سبورتنج وديا بهدف مروان حمدى استعدادا للدورى

حقق فريق الإسماعيلى الفوز على فريق سبورتنج بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة، خلال معسكر الدراويش في الإسكندرية استعدادا لبطولة الدورى.