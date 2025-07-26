شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر للاعب مهاب ياسر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك رسالة توجيه الشكر الى مهاب ياسر لاعب الفريق الذى رحل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب مرور عام ونصف العام من التعاقد معه.

وشارك مهاب ياسر مع فريق الزمالك فى 11 مباراة فقط مع الزمالك، وتمكن من تسجيل هدف وحيد بالقميص الأبيض.

وكان انتقال مهاب ياسر لاعب فريق الزمالك إلى صفوف نادي حرس الحدود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار خطة النادي الأبيض في تغيير دمائه.

وتنازل مهاب ياسر عن كامل مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى حرس الحدود، تقديرًا منه للفترة التي قضاها داخل القلعة البيضاء، ورغبته في الحصول على فرصة مشاركة أكبر في الدوري الممتاز.

ووضع نادي الزمالك بندًا في عقد بيع اللاعب يمنحه أحقية الحصول على نسبة 20% في حالة إعادة بيع مستقبلية للاعب، في خطوة للحفاظ على حقوق النادي حال تألق اللاعب ورحيله إلى نادٍ آخر في الفترة المقبلة.