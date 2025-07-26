شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. البرازيلى إيفرتون يخضع للكشف الطبى لإتمام الانتقال لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع حالياً البرازيلي إيفرتون دا سيلفا جناح بانيك التشيكي، للكشف الطبي فى بلاده لإتمام الانتقال لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الخليج 365 قد أكد أن بيراميدز أتم الاتفاق مع جناح برازيلي مميز لتدعيم صفوفه، بعد رحيل إبراهيم عادل لنادي الجزيرة الإماراتي، كما أكد الخليج 365 أن الجناح الذي تم التعاقد معه ليس لوكس ريبيرو لاعب صن داونز كما روج البعض.

ومن المقرر أن ينضم إيفرتون لصفوف بيراميدز بعد الانتهاء من الكشف الطبي، على أن يتم قيده في القائمة بدلا من الجنوب أفريقي فخري لاكاي الذي انتقل لصفوف سيراميكا بشكل نهائي.

وأتم بيراميدز التعاقد مع إيفرتون في صفقة اقتربت من 3 ملايين دولار.