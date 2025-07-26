شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة إصابة كريم فؤاد فى مباراة الأهلى والبنزرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بتعرض كريم فؤاد لاعب الفريق للإصابة مرة أخرى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام البنزرتى التونسى الودية.

وقال المصدر لـ"الخليج 365": كريم فؤاد سليم ومتواجد في المعسكر بشكل طبيعى، ولا يعانى أي إصابات حاليا، واستكمل المباراة أمام البنزرتى التونسى بشكل طبيعى.

وكان كريم فؤاد قد شارك مع فريق الأهلى فى المباريات الودية الذى خاضها الفريق الأحمر خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى تونس أمام البنزرتى والملعب التونسى عقب الشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرا بالرباط الصليبى منذ ما يقرب من عام كاملا.

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره البنزرتى التونسى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة طبرقة التونسية ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

سجل خماسية فريق الأهلى محمود حسن تريزيجيه هدفين في الدقيقتين 20 و41، محمد شريف في الدقيقة 46، كريم فؤاد في الدقيقة 48، المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 64 من ركلة الجزاء.

وكان فريق الأهلي قد خاض مباراة ودية مساء الإثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدًا السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.