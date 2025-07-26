شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتوصل لاتفاق مع بيراميدز للتعاقد مع فخرى لاكاى بشكل نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى سيراميكا في التوصل لاتفاق مع إدارة بيراميدز لضم الجنوب أفريقي فخري لاكاي بشكل نهائي خلال الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.

واستعار سيراميكا فخرى لاكاى الموسم الماضى وقدم أداء مميزا رفقة الفريق، الأمر الذى جعل على ماهر المدير الفني لسيراميكا يطالب بضم الجنوب أفريقي على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.

وشارك فخري لاكاي اليوم في مران سيراميكا بعد إنهاء كل الأمور التعاقدية، ومن المقرر أن يبدأ برنامجا تأهيليا من أجل تجهيزه بشكل قوي.

وافتتح سيراميكا مبارياته الودية باكتساح فريق الشمس بثمانية أهداف مقابل هدفين، وفاز على الشنوانى بثلاثية نظيفة، والتعادل السلبى مع راية، ويبحث الفريق حاليا عن مباريات ودية أخرى.

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى وعمرو السولية لاعب الأهلي، وأخيرا الجنوب أفريقي فخري لاكاي.