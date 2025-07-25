إيقاف ميسي وألبا لعدم مشاركتهما في مباراة كل النجوم (رابطة الدوري الأميركي)

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم الجمعة إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله في إنتر ميامي الدولي الإسباني السابق جوردي ألبا مباراة واحدة بسبب غيابهما عن مباراة كل النجوم الأربعاء.

وقالت الرابطة في بيان إن ميسي وألبا لن يكونا متاحين للمشاركة مع إنتر ميامي ضد إف سي سينسيناتي السبت "بسبب غيابهما" عن مباراة كل النجوم هذا الأسبوع.

واضافت في بيانها المقتضب: "وفقًا لقواعد الرابطة، أي لاعب لا يشارك في مباراة كل النجوم دون موافقة مسبقة من الرابطة لا يحق له المشاركة في المباراة التالية لفريقه".

وكان ميسي وألبا اختيرا للعب ضمن فريق نجوم الدوري الأميركي ضد فريق من نجوم الدوري المكسيكي الأربعاء، لكنهما انسحبا صباح يوم المباراة لأسباب لم يُكشف عنها.

وأدى انسحاب ميسي وألبا قبل 11 ساعة من المباراة إلى معاقبتهما كون قوانين الدوري الأميركي تفرض على اللاعبين المختارين لمباراة كل النجوم المشاركة ما لم يكن لديهم سبب وجيه، مثل الإصابة، يمنعهم من ذلك.

وقال مفوض الدوري الاميركي دون غاربر الجمعة إن الرابطة لم يكن أمام خيار سوى إيقاف اللاعبين عن اللعب في نهاية هذا الأسبوع، واصفًا القرار بأنه "قرار صعب جدا".

واضاف "أعلم أن ليونيل ميسي يعشق هذا الدوري. لا أعتقد أن هناك لاعبًا أو أي شخص قدم أكثر مما قدمه ميسي للدوري الأميركي لكرة القدم. أنا أفهم تمامًا، وأحترم، وأُعجب بالتزامه تجاه إنتر ميامي، وأحترم قراره".

وتابع "للأسف، لدينا سياسة راسخة بشأن المشاركة في مباراة كل النجوم، وكان علينا تطبيقها. لقد كان قرارا صعبا جدا".

ومع ذلك، أكد غاربر أن الرابطة ستُراجع نظامها الحالي مستقبلًا، وقال "سنُعيد النظر في هذا النظام مُجددًا. أنا مُلتزم بالعمل مع لاعبينا لتحديد كيفية تطوير هذه القاعدة".

وفي حديثه الأربعاء، قال غاربر إنه كان ينبغي على الرابطة أن تعلم مُبكرًا بغياب ميسي، لكنه أعرب عن تعاطفه مع الجدول المُرهق الذي واجهه قائد المنتخب الارجنتيني في الأسابيع الأخيرة.

وخاض ميسي، البالغ من العمر 38 عامًا، تسع مباريات في 35 يومًا، ولعب 90 دقيقة في كل مباراة، بينها أربع في مونديال الأندية.

وقال غاربر "لدى ميامي جدول مباريات مختلف تمامًا عن أي فريق آخر. مُعظم فرقنا حصلت على استراحة لمدة 10 أيام. ميامي لم يحصل على ذلك".

واضاف "لذا علينا أن نتجاوز ذلك كرابطة".

وكانت مشاركة ميسي وألبا في المباراة محل شكوك بعد أن أشار المدرب الارجنتيني لإنتر ميامي خافيير ماسشيرانو نهاية الأسبوع الماضي إلى أنه كان يفضل إعفاء الثنائي من خوض مباراة كل النجوم.