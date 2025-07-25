شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين مرعى: سعيد باللعب فى الأهلى ومع أفضل لاعبين فى القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح ياسين مرعى مدافع فريق الأهلى بأن انضمامه للقلعة الحمراء لم يتعطل، ولكنه تأجل فقط، حيث تم الاتفاق على كل الأمور مع مسئولي فاركو، عقب عودة الفريق من بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف ياسين مرعى خلال تصريحات تليفزيونية: "النادي الأهلي الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، وحلمت باللعب هنا مع لاعبين لديهم أفضل جودة وفي كل مركز الفريق يضم لاعب أو أكثر يستحقون اللعب للمنتخبات".

وأشار ياسين مرعى إلى أن المعسكر الحالي للنادى الأهلى في تونس ساعده فى دخول أجواء الفريق سريعا والتعرف أكثر على أسلوب المدرب وهو أفضل من الانضمام في منتصف الموسم.

وشارك ياسين مرعى مع فريق الأهلى فى المباريات الودية الذى خاضها الفريق الأحمر خلال معسكر الفريق المقام حاليا فى تونس أمام البنزرتى والملعب التونسى.

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره البنزرتى التونسى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة طبرقة التونسية ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

سجل خماسية فريق الأهلى محمود حسن تريزيجيه هدفين في الدقيقتين 20 و41، محمد شريف في الدقيقة 46، كريم فؤاد في الدقيقة 48، المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 64 من ركلة الجزاء.

وكان فريق الأهلي قد خاض مباراة ودية مساء الإثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدًا السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.