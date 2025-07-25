شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طلبات حسام حسن قبل بطولة أمم أفريقيا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة أمم افريقيا بالمغرب أواخر ديسمبر المقبل، وعقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب أكثر من جلسة مع اتحاد الكرة لشرح طلباته قبل البطولة المرتقبة.

توقف الدوري

كشف مصدر مطلع عن مقترح مشترك من رابطة الأندية المصرية المحترفة واتحاد الكرة المصري، يقضى بتوقف مسابقة الدوري المصري الممتاز نهاية نوفمبر القادم.

ويأتي هذا التوقف بهدف إتاحة الفرصة كاملة أمام الجهاز الفني للمنتخب الوطني لإقامة معسكر تدريبي مطول، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي ستقام في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026 في المغرب.

وديات قوية

طلب الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، تجهيز وديات قوية للفراعنة خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل أمم أفريقيا التى يسعى الجهاز الفنى لحصدها والتتويج بلقبها بعد غياب طويل، ويفاضل حسام حسن بين الكاميرون ونيجيريا لمواجهة أحدهما وديا قبل البطولة.

الجماهير

اقترح الجهاز الفنى للمنتخب على اتحاد الكرة تخفيض أسعار تذاكر المباريات بهدف زيادة الحضور الجماهيرى فى المباريات، حال إمكانية تحقيق ذلك وهو أيضا ما تتم دراسته حتى تمتلأ المدرجات بالجماهير في مباريات المنتخب.