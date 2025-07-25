شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية: الأجواء داخل سيراميكا تشبه الأهلى وهدفى المشاركة باستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى عمرو السولية، لاعب وسط فريق سيراميكا، سعادته بالانضمام إلى الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد رحيله عن الأهلى بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضى.

قال عمرو السولية، إنه فضّل الانضمام إلى سيراميكا، لأنه فريق يلعب كرة قدم مختلفة، ولديه أهداف محددة يسعى لتحقيقها، وفاز بكأس عاصمة مصر 3 مواسم متتالية، ما يعنى أنه فريق ينافس على البطولة وهو أمر مهم.

وأضاف، إن الأجواء داخل سيراميكا تشبه الأهلى من حيث الاستقرار ووجود نظام يسير عليه الجميع، فضلًا عن وجود الكابتن على ماهر مديرًا فنيًا للفريق حيث إنه مدرب مميز للغاية.

وأشار إلى أن سيراميكا يضم مجموعة لاعبين على مستوى عال، ويملكون خبرات كبيرة، وسبق أن لعب مع عدد منهم فى المنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار السنية، ولذلك فهو يعرف الكثير منهم.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن لديه أهدافا عديدة مع سيراميكا فى الموسم الجديد، من خلال مساعدة الفريق على تحقيق نتائج جيدة بجانب المشاركة بصفة أساسية للعودة إلى مستواه المعروف، خاصة أنه لم يكن يشارك الفترة الماضية بشكل مستمر، وأى لاعب يحتاج للمشاركة دائمًا حتى يقدم الأداء المنتظر منه.

ومن جانبه، كتب عمرو السولية عبر حسابه على إنستجرام بعد انتقاله لسيراميكا: "بسم الله نخوض دروبًا جديدة آملين من الله أن لا نتعثر، اللهم دروبًا تليق بعطائنا، ووصولاً يليق بجهدنا ورضًا بما قسمت لنا، وأن تنتهي خطواتنا بنهاياتٍ تُرضينا بإذن الله".

ونجح فريق سيراميكا فى التعاقد مع محمد مغربى مدافع الاتحاد السكندرى، وكريم الدبيس وخالد عبد الفتاح قادمين من النادى الأهلى، بجانب محمد طارق حارس المرمى، وكريم نيدفيد من الأهلى، وعمرو السولية.