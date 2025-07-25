شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تفاصيل صفقة وسام أبو على.. 7.5 مليون دولار ومليون "بونص" و15% إعادة بيع والان مع تفاصيل الخبر

أوشكت صفقة انتقال وسام أبو علي مهاجم فريق الأهلي على الانتهاء بشكل رسمي، فمن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة أوائل الأسبوع المقبل، بعدما شهدت الساعات الماضية الانتهاء من صياغة العقود بين الأهلي ونادي كولومبوس الأمريكي الذي طلب رسمياً شراء اللاعب.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على رحيل وسام أبو علي إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بجانب مليون دولار أخرى امتيازات "بونص" مُرتبطة بتسجيل اللاعب للأهداف مع النادي الأمريكي، فضلاً عن 15% من إعادة البيع.

وحسب تأكيدات مصادر في الأهلي، فإن النادي سيحصل على 5.5 مليون دولار خلال أغسطس المقبل ثم سيحصل على باقي المبلغ (مليوني دولار) في يناير المقبل.

وخرج وسام أبو علي من معسكر الاهلي في تونس بناءً على قرار محمد يوسف المدير الرياضي للنادي بالتنسيق مع الإسباني خوسيه ريبييرو بسبب عدم التزام اللاعب بإجراء قياسات بدنية وأشعة قبل سفر الأهلي إلى تونس لإقامة معسكره الخارجي.