شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو: سعيد بفهم اللاعبين طريقة اللعب ومطمئن للمنافسة على البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، سعادته بتأقلم اللاعبين ومعرفتهم طريقة اللعب الجديدة خلال معسكر الفريق الأحمر المقام في تونس حاليا، حيث لم يهتم بنتائج المباريات الودية رغم الفوز.

وقال خوسيه ريبيرو، خلال تصريحات تليفزيونية: "لديّ حالة من الاطمئنان على قدرة لاعبي الأهلى على المنافسة على حصد جميع الألقاب التي سوف نشارك بها الموسم المقبل".

وأشار المدير الفني لفريق الأهلى إلى أنه حاليا اقترب من حسم التشكيل الأساسى للفريق الموسم المقبل، عقب مشاهدة جميع اللاعبين في المباريات الرسمية والودية والقادرة أيضا على تنفيذ جميع التعليمات.

وحقق فريق الأهلى الفوز على نظيره البنزرتى التونسى بخماسية نظيفة، فى المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة طبرقة التونسية ضمن استعدادات المارد الأحمر لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

سجل خماسية فريق الأهلى محمود حسن تريزيجيه هدفين في الدقيقتين 20 و41، محمد شريف في الدقيقة 46، كريم فؤاد في الدقيقة 48، المغربى أشرف بن شرقى في الدقيقة 64 من علامة الجزاء.

وكان فريق الأهلي قد خاض مباراة ودية مساء الإثنين الماضي أمام الملعب التونسي فاز فيها 4-1، ويخوض الفريق مرانه الأخير في تونس غدًا السبت، ثم يعود إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.