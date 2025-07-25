شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الوطنى تحت 17 عاما يفوز على النصر للتصدير بخماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطني تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكأس على فريق النصر للتصدير بخمسة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما اليوم على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم للناشئين "قطر 2025".

أحرز أهداف المنتخب الوطني عمر كمال ومحمد مصطفى وزياد أيوب وسيف الجبالي ومحمد حمد.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" جدول مباريات منتخب مصر للناشئين في كأس العالم بقطر نوفمبر المقبل كالتالي: 4 نوفمبر 2025: مصر وهايتي

7 نوفمبر 2025: مصر وفنزويلا

10 نوفمبر 2025: مصر وإنجلترا

من ناحية أخرى، فضل الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، عدم ضم بديل لرامي عادل مدرب المنتخب السابق، والذى رحل عن الجهاز الفني مؤخرا بناء على طلب الكاس.

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) يفيد بضرورة قصر قائمة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة (مواليد 2008) على 21 لاعبًا فقط، وذلك للمشاركة فى بطولة كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر خلال شهر نوفمبر المقبل.

يأتى هذا الإخطار ليضع الجهاز الفنى للمنتخب، بقيادة المدير الفنى أحمد الكاس، أمام تحدٍ كبير فى تصفية القائمة الحالية التى تضم 33 لاعبًا.