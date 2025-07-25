شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبريصى وعبد الكريم مصطفى يواصلان التأهيل على هامش ودية سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل خالد النبريصى وعبد الكريم مصطفى ثنائى فريق الإسماعيلى تدريباتهما التأهيلية، وذلك على هامش ودية الفريق أمام سبورتنج التى جمعت بينهما وفاز الدراويش بهدف نظيف، استعدادا للموسم الجديد الذى ينطلق 8 أغسطس المقبل.



خالد النبريصى وعبد الكريم مصطفى

ويخوض الدراويش سلسلة من الوديات خلال معسكره التحضيرى بالإسكندرية، استعدادا لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الممتاز، ويفصل الثنائى أيام قليلة قبل العودة للتدريبات الجماعية.

يواجه فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، فى السابعة والنصف مساء غد السبت، نظيره السكة الحديد مودرن، على هامش معسكر الفريق، المقام حاليا فى برج العرب.

وجاءت المباراة بناء على طلب الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ذي الأصول الجزائرية ميلود حمدى، وبالتنسيق مع الجهاز الإدارى، برئاسة كابتن أحمد صالح.

ويرغب المدير الفنى فى خوض أكبر عدد من المباريات خلال معسكر برج العرب، رغبة منه فى الوقوف على مستوى اللاعبين استعدادا لانطلاق الموسم.

واتفق مسئولو الإسماعيلى على خوض 3 وديات خلال معسكر الإسكندرية بناء على طلب ميلود حمدى بجانب مباراة السكة الحديد مودرن، حيث يلعب مع زد الاثنين 28 يوليو، ويختتم مبارياته الودية بمواجهة سموحة 31 يوليو الجارى.

وخاض الدراويش حتى الآن 4 مباريات ودية بدأها بالفوز على فريق فايد بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على فريق الحسينية بهدفين نظيفين وتعادل مع دكرنس في الثالثة بدون أهداف، والرابعة أمام سبورتنج بهدف نظيف.

واكتمل الجهاز الفني لفريق الإسماعيلى بقيادة الجزائرى ميلود حمدى، بانضمام مدرب الأحمال البرازيلي ويليام شميدت ليحل بديلاً للتونسي مروان سليماني الذى تعذر حضوره، كما تم تعيين شادي العبودي كمحلل أداء جديد بدلاً من محمد عدلي.

وأصبح التشكيل الكامل للجهاز الفني للإسماعيلى يتكون من أحمد العجوز "رئيس قطاع الكرة"، ميلود حمدي "مدير فني"، حمادي صغير "مدرب"، عبد الله الشحات "مدرب"، ويليام شميدت "مدرب أحمال"، سيد السويركي "مدرب حراس مرمي"، شادي العبودي "محلل أداء"، مجدي الباز "طبيب الفريق"، أحمد صالح "المدير الإداري"، أحمد سلمان "مدير إداري الشؤون الإدارية"، محمد سلمان "إداري"، أحمد غريب "إداري"، محمد سعيد "طبيب علاج طبيعي"، محمود النجدي "الجهاز الطبي"، عزت هشام "الجهاز الطبي"، محمد منصور "الجهاز الطبي".